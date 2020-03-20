Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanları sevindirici kararları bekliyor - Haberler

Sağlık çalışanları sevindirici kararları bekliyor

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla takdir topladığını belirterek, kendileri için alınacak sevindirici kararları beklediklerini söyledi.

20.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:43
Sağlık çalışanları sevindirici kararları bekliyor
Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla takdir topladığını belirterek, kendileri için alınacak sevindirici kararları beklediklerini söyledi.

Metin Töke yaptığı açıklamada, kadirşinas Türk Milletinin fedakar sağlık çalışanlarını alkışlayarak moral verdiğini, Türk Devletinin emrinde, halka hizmet etmek için sağlık ordusunun hazır ve görevinin başında olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir' dediğini ve Bakan Koca'nın yetersizlik konusunda son derece haklı olduğunu ifade eden Töke, "O halde sıra artık sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesine, taleplerinin süratle karşılanmasına gelmiştir. Çünkü sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek Türkiye'nin sağlığına katkı yapmak demektir. Bu kapsamda ilk olarak iş yükünü azaltmak, personel eksikliğimizi gidermek, genç sağlık çalışanlarını sağlık ordumuza katarak Türkiye'nin sağlığını daha da güçlendirmek için 50 bin sağlık çalışanı ataması bir an önce yapılmalıdır. Bu konuda gerekli ilan ve atama işlemleri süratle gerçekleştirilmelidir. Sağlık çalışanlarının hem performans sisteminden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları hem motivasyonlarına katkı olması için performanslar tavandan ödenmeli, mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmadır. Başka ülkelerde mali haklarda düzenlemeler yapıldığı hatırlatmak isteriz. Sağlık çalışanlarının sağlığı her şeyden önemli denilmeli, korona virüs tedbirleri ülkemizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında en üst seviyede alınarak koruyucu ekipman ve malzeme temininde hiçbir sağlık çalışanı sorun yaşamamalıdır" dedi.

"Sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir"

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Töke, bu süreçte sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanacak şiddet olaylarının en aza indirilerek sıfırlanması için ağır yaptırımlar içeren yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Töke şöyle konuştu; "Sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş barışına zarar veren, çalışma hayatlarındaki huzuru yok eden ve çalışanı ailesinden ayıran sözleşmeli istihdam tamamen ortadan kaldırılmalı, tüm sağlık çalışanları kadroya geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş ve aile kaygısı sonlandırılmalıdır. Taleplerimiz olması gerekenlerdir. Geçmişten bugüne ne yazık ihmal edilen haklı isteklerimizdir. Herkes sağlık çalışanlarının bu süreçteki önemini ve hakkını teslim ederken de yapılması gerekenlerdir. Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu kadar mağduriyetlerinin giderilmesine de ihtiyaçları vardır. Devletimiz, yöneticilerimiz bu konuda da hassasiyet göstermeli ve sağlık çalışanları için sevindirici kararlar almalıdırlar." - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haberler
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Haberler
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim

Son Dakika Haberleri

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak - Haber Tarihi camide namazsız Cuma - Haber Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı - Haber İzmir'deki camiler boş kaldı - Haber Büyükşehir Belediyesi kar mesaisine devam ediyor - Haber Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading