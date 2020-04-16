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Sağlık çalışanları seyyar konserde oynayarak böyle stres attı

Sağlık çalışanları seyyar konserde oynayarak böyle stres attı Alanya'da seyyar konserle vatandaşlar moral depoladı Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için belediye üzerine sahne yaptığı minibüsle orkestra eşliğinde...

16.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:26

Sağlık çalışanları seyyar konserde oynayarak böyle stres attı

Alanya 'da seyyar konserle vatandaşlar moral depoladı

ANTALYA - Antalya 'nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için belediye üzerine sahne yaptığı minibüsle orkestra eşliğinde mahallelerde dolaşarak konser verildi. Minibüste canlı olarak söylenen parçalara birçok vatandaş eşlik ederken, bir grup sağlıkçı da çalınan şarkılarla oynayarak stres attı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs salgının hızla yayılmasının ardından evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verildi. Alanya Belediyesi tarafından minibüs üzerine konulan sahnede Alanya'nın güçlü sesi ve aynı zamanda 2018 O Ses Türkiye Yarışması'nın finalisti Cüneyt Güzel, bir birinden güzel şarkılar seslendirdi. Mahalle mahalle gezilerek orkestra eşliğinde verilen konsere vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkararak eşlik etti. Bir grup sağlık çalışanının ambulanstan inerek çalınan şarkılarda oynadığı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Sağlık çalışanları dakikalarda oynayarak stres attı. Ayrıca konser Alanya Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında da canlı olarak yayınlandı.

Sağlık çalışanları seyyar konserde oynayarak böyle stres attı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Genel
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