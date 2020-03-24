Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanları toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak - Haberler

Sağlık çalışanları toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak

CUMHURBAŞKANI kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

24.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:51
Sağlık çalışanları toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak

CUMHURBAŞKANI kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; koronavirüs hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi s¸artıyla belediyeler ve bagˆlı kurulus¸ları ile bunların kurdukları birlik, mu¨essese, is¸letme ve s¸irketlerce yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden, Bas¸kentray, Marmaray ve I·zban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak. Ayrıca, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağmalak ve yapılacak çağrılara suretle icabet etmek amacıyla sağlık çalışanları görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden aynı tarihe kadar yararlanabilecek.

EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE

Öte yandan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

MHP’li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Haberler
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Türkiye’de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Nevşehir Belediyesi’nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Haberler
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haberler
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haberler
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye’nin İran’a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Haberler
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
New York Valisi’nden Trump’a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haberler
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma

Son Dakika Güncel Haberleri

23:10: Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber 23:09: Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlılara "psikolojik destek" veriliyor - Haber 23:09: Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın - Haber 23:06: ABD'de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı - Haber 23:04: Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haber 22:12: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi - Haber 22:11: Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık - Haber 22:04: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi - Haber 22:03: Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Ekonomi 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber