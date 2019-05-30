Sağlık çalışanları ve hasta yakınları iftarda bir araya geldi

Ardahan Devlet Hastanesi
çalışanları ve hastanedeki hasta yakınları iftarda bir araya geldi.
Hastane bahçesinde kurulan iftar masalarında hastanenin idari birimi, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve tedavi gören hasta yakınları birlikte iftar açtı.
Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Birand Taneri, yaptığı konuşmada, kendileri için farklı bir gün olduğunu belirterek, "Çok sevdiğim ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımla iftarda birlikte olmak istedik. Bugün bize eşlik eden başta sağlık müdürümüz Erkan Özdemir olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ardahan Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Caner Ekinci
de katılımın son derece fazla olduğunu ifade ederek, personel ve hasta yakınları ile birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: AA
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