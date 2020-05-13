Sağlık çalışanları ve koronavirüs tedavisi gören hastalar için "Ramazan Şenliği"

Diyarbakır Kayapınar Belediyesince, pandemi hastanesi olarak sağlık hizmeti sunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık personeli ve hastalar için "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

13.05.2020 23:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:29
Diyarbakır Kayapınar Belediyesince, pandemi hastanesi olarak sağlık hizmeti sunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık personeli ve hastalar için "Ramazan Şenliği" düzenlendi.
Kayapınar Belediyesince, sağlık personeli ve koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki şenlikte Kayapınar Korosu tarafından konser verildi.
Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan dolaysıyla sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarına moral amacıyla Kayapınar Belediyesince etkinlik düzenlendiğini söyledi.
Pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını belirten Karakoç, "Şu an 77 hastanın tedavisi sürüyor. Hasta sayıları düşmeye başladı. Hastalarımızı şifayla evlerine gönderiyoruz. İnşallah hasta sayılarımız artmadan hastalarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.
Vatandaşlardan kurallara ve sosyal mesafeye uymalarını isteyen Karakoç, sağlık çalışanlarının hastalar için mücadele ettiğini dile getirdi.
Karakoç, "Bu mücadele hepimizin. Hep birlikte başaracağız. Hastanemizden bugüne kadar 450 hastayı şifayla taburcu ettik. Yatan hastalarımızı da şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz. Kurallara uyalım. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin de bu süreçte bizi desteklemesini istiyoruz." ifadesini kullandı. Sağlık çalışanları ve koronavirüs tedavisi gören hastalar için ’Ramazan Şenliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Gazi Yaşargil, Kayapınar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı’dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Haber
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan’a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Ordu’da 13 Mayıs’ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı Haber
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Haberler››Güncel››Sağlık çalışanları ve koronavirüs tedavisi gören hastalar için 'Ramazan Şenliği' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haber 23:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı - Haber 23:30: AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Konyar'ın Covid-19 şüphesi - Haber 23:29: Gizli hayırsever veresiye defterindeki 13 bin 500 liralık borcu kapattı - Haber 23:29: Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım - Haberler 23:25: İsveç, yurt dışı seyahat önerilerini 15 Temmuz'a kadar uzattı - Haber 22:32: Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı - Haber 22:28: Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı - Haber 21:36: Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı - Haberler 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber