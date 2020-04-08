Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti.

08.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:28
Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti. Başkan Rıza Akpolat'ın çağrısı sonrası 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanları yurtlarda ağırlanmaya başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en büyük mücadeleyi sağlık sektöründe çalışanlar veriyor. Bu mücadele kapsamında İstanbul'da evlerine gidemeyen ve salgın riskini en yüksek oranda yaşayan sağlık çalışanlarına Beşiktaş Belediyesi de Başkan Rıza Akpolat'ın önerisiyle Beşiktaş'taki yurtların kapılarını açtı. Okulların tatil edilmesiyle boş kalan 185 kapasiteli iki öğrenci yurdu 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarını ağırlamaya başladı.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BİZE YURTLARINI AÇTI"

Özgecan Aslan Öğrenci Yurdu'nda konaklayan İstanbul 112 servisinde çalışan doktor Nusret Can Güngör, 'Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz bu savaşta Beşiktaş Belediyesi de bizim yanımızda oldu ve bize yurtlarını açtı' dedi. 112 servisinde görev yapan Mecit Atlı ise Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek 'Ailemize ve çevremize virüsün bulaşmasını engelledik' ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Teknisyeni Türkay Tandoğan, 'Burada her türlü ihtiyaçlarımız karşılanmakta, kalacak yerimiz var. Günde iki öğün yemeğimiz geliyor. Her türlü temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor, kendimizi evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Bu hizmetleri nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: HALK SAĞLIĞI İÇİN EMEK VEREN HERKESİN YANINDAYIZ

Koronavirüs salgınının başlamasının hemen ardından sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvende olması için sürecin en başında vakit kaybetmeden bir ilki gerçekleştiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakarca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanları yurtlara yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!

Son Dakika Güncel Haberleri

12:44: Mersin'de gözetim süresi dolan 594 kişi evlerine uğurlandı - Haber 12:44: KÜÇÜKÇEKMECE VE EYÜPSULTAN'DA SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 12:44: "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı - Haber 12:44: İŞKUR'dan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması - Haber 12:44: Samsun Emniyetinden 175. kuruluş yıl dönümüne özel kısa film - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı, vakaların çoğu İstanbul'da - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler