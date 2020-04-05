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Sağlık çalışanlarına 17 bin 461 adet içme suyu teslim edildi

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği sağlık çalışanlarına 17 bin 461 adet içme suyu hediye etti.

05.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:33
Sağlık çalışanlarına 17 bin 461 adet içme suyu teslim edildi
Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği sağlık çalışanlarına 17 bin 461 adet içme suyu hediye etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına yardım çalışmaları sürüyor. Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, hazır içme suyu paketlerini sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Çelebi , korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardımlarının devam ettiğini belirterek el dezenfektan malzemesinden sonra 17 bin 461 adet içme suyunun da teslimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelebi, korona virüsü ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme haricinde de ihtiyaçların olduğuna dikkat çekerek, "Bu konuda da sağlık çalışanlarımıza destek olan ve yardımda bulunan çok sayıda kurum ve kuruluş var. Biz de Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 17 bin 461 adet hazır pet şişe içme suyu temin ederek sağlık çalışanlarımızın kullanımı için başhekimliğimize teslim ettik. Bu zor ve hassas dönemde yapılan her bir yardım ve destek elbetteki çok daha büyük önem ifade etmektedir" dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar ise bu süreçte yapılan yardımların çok daha önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek Sakarya Trabzonlular Derneği'ne yardım ve katkıları nedeniyle teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Çelebi, Yaşam
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