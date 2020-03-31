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Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışması kapsamında e-ticaret platformu Hepsiburada sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdiğini duyurdu.

31.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:51
Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışması kapsamında e-ticaret platformu Hepsiburada sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdiğini duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, COVID-19 salgınının birey ve toplum sağlığına karşı yarattığı tehdidin bilinciyle sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışması kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek oldu. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 salgınında, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"SALGINA KARŞI ÜST DÜZEY TEDBİRLER ALIYORUZ"

Hepsiburada Gebze Akıllı Operasyon Merkezi'nde COVID-19 salgınına karşı üst düzey tedbirlerin alındığını açıklayan Emirdağ, "Hepsiburada olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını özenle karşılarken gerek onların gerek çalışanlarımızın ve gerekse tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak hijyen kurallarına uyarak, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Emirdağ, "Operasyon merkezimize gelen her ürün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depomuza kabul ediliyor" dedi ve ekledi: Aynı şekilde, siparişler de yine gerekli hijyen tedbirlerini alan ekibimiz tarafından paketleniyor. Sonrasında, tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor"

Emirdağ şunları söyledi:  "Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içindeki tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz.Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, market çalışanlarına, üretim ve operasyon görevlilerine,Türkiye'de e-ticaret alt yapısını destekleyen her gün teslimat yapan kargo kuryelerine ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum"


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Hepsiburada, Güncel
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