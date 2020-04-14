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Sağlık çalışanlarına 600 hediye paketi

Bilecik Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla sağlık çalışanları için hazırlanan hediye paketleri, sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

14.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:46
Sağlık çalışanlarına 600 hediye paketi
Bilecik Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla sağlık çalışanları için hazırlanan hediye paketleri, sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

Bilecik Belediyesi, özellikle içinde olduğumuz bu zor günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. Kentteki bütün sağlık emekçilerine ulaşan Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından hazırlanan ve içinde yüz siperliği ile gıda ürünlerinin olduğu 600 adet hediye paketini sağlık çalışanlarına verilmek üzere sağlık kuruluşlarına teslim etti.

"Bütün sağlık çalışanlarımız şu an çok fedakarca zor bir görevi gerçekleştiriyorlar"

Belediye Başkanı Semih Şahin, bu zor günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını teşekkür ederek, "Son iki aydır, dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu günleri geçirmemize neden olan salgın ile canları pahasına mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımız şu an çok fedakarca zor bir görevi gerçekleştiriyorlar. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımıza moral ve enerji olması açısından hediye paketleri hazırladık. Bu anlamda sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyor, herkesi evinde kalmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Günü, Bilecik, Güncel
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