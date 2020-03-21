Sağlık çalışanlarına alkış desteği
Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçeye yayın belediye hoparlöründen ilçe halkına seslenerek " Sağlık Çalışanlarına Alkış Desteği istedi.
21.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:48
Manisa 'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçeye yayın belediye hoparlöründen ilçe halkına seslenerek " Sağlık Çalışanlarına Alkış Desteği istedi.
Başkan Selçuk'ta, belediye hoparlöründen alkışlarken, vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.
Başkan Selçuk'ta, belediye hoparlöründen alkışlarken, vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sağlık çalışanlarına alkış desteği
Etiketler : Selami Selçuk, Demirci, Manisa, Selçuk, Güncel