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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ DESTEĞİ BUGÜN DE SÜRDÜ

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.

22.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:14
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ DESTEĞİ BUGÜN DE SÜRDÜ

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine vatandaşlar, 3 gün boyunca evlerinden sağlık çalışanlarını alkışladı.

İstanbul'da alkış sesleri bugün de sürdü. 4'üncü günde önceki günlere göre daha az olmasına rağmen bazı bölgelerde vatandaşların alkışlı desteği devam etti.

Görüntü Dökümü:

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Çeşitli bölgelerden alkış görüntüleri


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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