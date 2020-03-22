Sağlık çalışanlarına alkış desteği bugün de sürdü
İSTANBUL'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.
22.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:16
İSTANBUL'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine vatandaşlar, 3 gün boyunca evlerinden sağlık çalışanlarını alkışladı. İstanbul'da alkış sesleri bugün de sürdü. 4'üncü günde önceki günlere göre daha az olmasına rağmen bazı bölgelerde vatandaşların alkışlı desteği devam etti.- İstanbul
Kaynak: DHA
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