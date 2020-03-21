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Sağlık çalışanlarına alkış tufanı

BURSA (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar yine sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıktı.

21.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:53
Sağlık çalışanlarına alkış tufanı
BURSA (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa 'da da vatandaşlar yine sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla saat 21.00'de Bursa'da vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) salgınına karşın özveriyle çalışan sağlık görevlerini dakikalarca alkışlayarak moral ve destek verdi. Bursa'da da balkonlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlarken, Vatan Mahallesi Platformu sağlık ve emniyet mensuplarına destek için havai fişek ile kutlama yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Bursa, Güncel

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