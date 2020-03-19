Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Evlerinden alkış çalan vatandaşların görüntüsü Lambaları açıp söndürmeleri Sokaktan geçen araçların korna çalarak destek vermesi Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan...
19.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:50
Evlerinden alkış çalan vatandaşların görüntüsüLambaları açıp söndürmeleriSokaktan geçen araçların korna çalarak destek vermesi Adana 'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
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Kaynak: AA