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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.

19.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:54
Malatya ve Kahramanmaraş 'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.
Malatya'da, Sosyal medyada "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu. Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kahramanmaraş, Malatya, Güncel

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