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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:57

İzmir , Manisa , Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu.

İzmir'de, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi çalışanları ile sokaktaki çok sayıda kişi de alkışlarıyla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bazı vatandaşlar da balkon ışıklarını açıp kapatarak etkinliğe destek verdi.

Denizli, Uşak ve Manisa'da da hem alkış hem de ışıklar açıp kapatılarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu.

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Denizli, Manisa, İzmir, Güncel

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