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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Erzurum'da vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarını alkışlaması Erzurum'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekERZURUM - Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

19.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:01
Erzurum 'da vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarını alkışlaması
Erzurum'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ERZURUM - Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından saat 21.00'da ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaptıkları fedakarca çalışmalarda, sağlık ekiplerinin yalnız olmadıklarını göstermek için alkışlarıyla destek veren vatandaşlar, eylemlerini bir dakika sürdürdü.
Bazı vatandaşlar ise alkış tutmanın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Erzurum, Güncel

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