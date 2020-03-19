Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Alkışlı destek veren vatandaşlar Kırıkkaleli vatandaşlardan Satılmış Aksun'un konuşması Balkondan alkış yapan vatandaş KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
19.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:32
Alkışlı destek veren vatandaşlarKırıkkaleli vatandaşlardan Satılmış Aksun'un konuşmasıBalkondan alkış yapan vatandaş KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
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Kaynak: AA