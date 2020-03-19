Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Güncel

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

19.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:40
Malatya ve Kahramanmaraş 'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta apartmanların balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına 1 dakika destek verildi.
Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp 1 dakika alkış tuttu. Etkinlikten haberi olmayan kimi vatandaşlar da sesi duyup balkonlarına çıkarak etkinliği destekledi. .
Bazı vatandaşlar da odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak, destek oldu. Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kahramanmaraş, Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin ’Korona-Partisi’ tepki çekti Güncel
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Loading