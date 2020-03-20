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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

20.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:20
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Malatya 'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.

Kimisi ıslıklarla, kimisi de alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Güncel

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