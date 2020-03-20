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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

20.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:34
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Konya , Aksaray , Afyonkarahisar ve Karaman 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.
Sağlık çalışanlarına alkışlarla moral veren vatandaşların coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.
Bazı kişiler evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Aksaray, Konya, Güncel

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