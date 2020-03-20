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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

20.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:52
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Kayseri , Sivas, Nevşehir, Kırıkkale , Niğde, Yozgat ve Kırşehir 'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşlara destek oldu.
Evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndüren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Kırıkkale'de de Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık çalışanları, "Biz sizin için varız, siz evde kalın" diyerek vatandaşların desteğine karşılık verdi.
Acil Tıp Teknisyeni Paşacan Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara teveccühlerinden dolayı teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerine sonsuz destek verdiğini bildiklerini dile getiren Cebeci, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu zor günleri de atlatacaktır. Tüm devlet memurları gibi bizde görevimizin başındayız ve vatandaşlarımıza da 'evde kalın' diyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanemiz gerekli bütün tedbirleri almıştır. Biz buradayız, çalışıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sağlık

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