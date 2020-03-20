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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

20.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:45
Sakarya , Kocaeli , Bartın , Bolu, Karabük ve Bilecik 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Sakarya'da Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan polis memurları, saat 21.00'de sirenlerini çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Polisler, yaklaşık 1 dakika süren alkışlarla sağlık personeline moral verdi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinin tüm dünyada takdir topladığını söyledi.
Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ve selamladıklarını aktaran Kaya, "Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bartın, Güncel

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