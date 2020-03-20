Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İtfaiye erleri sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesi Vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarına destek vermesi SİİRT - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı.
20.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:47
İtfaiye erleri sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesiVatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarına destek vermesi SİİRT - Türkiye , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı. Siirt 'te de vatandaşlar, evlerinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanları için alkış temposu tuttu.
Kaynak: AA