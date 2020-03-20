Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşların evlerinden alkışlaması Bazı vatandaşların ıslık çalması ve evlerinin ışıklarını kapatıp açması Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
20.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:33
Vatandaşların evlerinden alkışlaması Bazı vatandaşların ıslık çalması ve evlerinin ışıklarını kapatıp açması Uşak 'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı. Kenti genelinde etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor.
Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı. Kenti genelinde etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor.
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Kaynak: AA