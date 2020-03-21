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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Bolu'dan alkışlı destek görüntüleri BOLU (AA) – Bolu'da, vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

21.03.2020 00:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:24
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Bolu 'dan alkışlı destek görüntüleri BOLU (AA) – Bolu'da, vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Bolu'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya destek veren vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile pencerelerine çıktı.
Vatandaşlar 1 dakika boyuna tuttukları alkışlar sağlık çalışanlarına moral vermeye çalıştı.
Bazı vatandaşlar ise, kendi binaların ile sokaklarında bulunan diğer vatandaşların da alkışa destek vermesi için ıslık çaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Bolu, Güncel

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