Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
21.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:50
Siirt 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Merkez Bahçelievler , Yeni ve Kooperatif mahallelerindeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla moral verdi.
Merkez Bahçelievler , Yeni ve Kooperatif mahallelerindeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla moral verdi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Bahçelievler, Siirt, Güncel