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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İtfaiyecilerin destek görüntüsü İzmit'te evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar Canfeda Hatun Yurdun'da karantinada olan vatandaşların alkış görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'de, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destekte bulundu.

21.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:58
İtfaiyecilerin destek görüntüsü
İzmit 'te evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar
Canfeda Hatun Yurdun'da karantinada olan vatandaşların alkış görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli 'de, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destekte bulundu.
Bazı vatandaşlar telefonlarının ışığını yaktı, bazıları da evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.
Öte yandan, İzmit ilçe merkezinde yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahyakaptan İtfaiye Grubu'nda görev yapan itfaiye erleri de sağlık çalışanlarına destek verdi.
İtfaiye erleri saat 21.00'de, "her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz" anonsu eşliğinde sağlık çalışanlarını alkışladı.
Bunun dışında, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlar da alkışlarıyla teşekkür etti.
Odalarının kapısına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar, karantinada kalan diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Güncel

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