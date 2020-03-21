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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

21.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:06
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Konya , Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19'a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını, TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" üçüncü gününde de devam etti.
Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için evlerinin pencere ve balkonlarında dakikalarca alkışladı.
Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek ve teşekkürlerini, saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, coşkulu bir şekilde yaptıkları alkış ve tezahüratlarla sundu.
Sağlık çalışanlarına alkışla moral veren vatandaşların coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.
Diğer taraftan Afyonkarahisar'da bir gurup 112 çalışanı, vatandaşların alkışlı desteğine alkışla karşılık verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Konya, Afyon, Sağlık

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