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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.

21.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:43
Malatya , Şanlıurfa , Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek oldu.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/
Etiketler : Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis, Güncel

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