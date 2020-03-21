Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/
Ağrı'da vatandaşların alkışlı desteği Elazığ'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
21.03.2020 00:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:46
Ağrı 'da vatandaşların alkışlı desteği Elazığ 'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
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Kaynak: AA