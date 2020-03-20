Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor - Haberler

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor.

20.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:38
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor
İZMİR - Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor. İzmir 'de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ise korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, tüm vatandaşlarımızı, korona virüsü ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık personellerini alkışlı desteğe çağırmasının ardından, sağlık çalışanlarına karşı olan alkışlı destek gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle esnaflar ve vatandaşlar alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ve polis ekipleri ile de siren ve kornoları ile bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu. Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor
Etiketler : fahrettin koca, İzmir, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Ankara, sağlık personellerini alkışladı - Haberler Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek - Haberler Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı - Haberler Son Dakika: Tüm Özel ve Vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haberler Kozan'da sağlıkçılara darbukalı destek - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler
Loading