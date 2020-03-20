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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek ikinci gününde

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, ikinci günde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

20.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:27
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek ikinci gününde
Türkiye 'nin dört bir yanında vatandaşlar, ikinci günde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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