Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/
Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması Yanıp sönen ışıklar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına...
21.03.2020 01:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:05
Şanlıurfa 'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutmasıYanıp sönen ışıklar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri siren ve alkışlarla destek verdi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/
Etiketler : Adana Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, İtfaiye, Adana, Güncel