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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek -SİİRT

Vatandaşların evlerinin camından alkışlaması SİİRT - Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:22
Vatandaşların evlerinin camından alkışlaması SİİRT - Siirt 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek -SİİRT

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek -SİİRT
Etiketler : Siirt, Güncel

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