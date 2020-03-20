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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (1)

Ankara Ayrancı mahallesinde vatandaşların sağlık çalışanlarına destek vermesi ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

20.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:27
Ankara Ayrancı mahallesinde vatandaşların sağlık çalışanlarına destek vermesi ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (1)

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (1)
Etiketler : Ayrancı, Ankara, Güncel

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