Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteği TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:42
Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteği TRABZON - Trabzon 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
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Kaynak: AA