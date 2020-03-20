Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN /
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
20.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:28
Sakarya , Kocaeli , Bartın , Bolu, Karabük ve Bilecik 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
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Kaynak: AA