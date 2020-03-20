Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Vatandaşların alkışlı desteği 112 çalışanlarının karşılığı Muhtarlardan hastane bahçesinde alkışlı desteği Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin'in konuşması Sağlık çalışanlarına alkışlı destekSAMSUN - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:02
Vatandaşların alkışlı desteği112 çalışanlarının karşılığıMuhtarlardan hastane bahçesinde alkışlı desteğiYeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin'in konuşması Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
SAMSUN - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
SAMSUN - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Yeni Mahalle, Adem Şahin, Güncel