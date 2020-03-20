Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteği Evlerinde ışık yakıp söndürmeleri GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:03
Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteğiEvlerinde ışık yakıp söndürmeleri GÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
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Kaynak: AA