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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Vatandaşların alkış tutması vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması Bazı sürücülerin korna çalması NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

20.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:15
Vatandaşların alkış tutması
vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması
Bazı sürücülerin korna çalması NİĞDE - Niğde 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki apartmanda oturan vatandalar sağlık çalışanlarına destek için balkondan alkış tuttu.
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Etiketler : Niğde, Güncel

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