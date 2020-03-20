Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Yoldan geçen arabaların korna eşliğinde destek vermesi Vatandaşların apartmanlardan sağlık çalışanlarına destek vermesi MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:58
Yoldan geçen arabaların korna eşliğinde destek vermesiVatandaşların apartmanlardan sağlık çalışanlarına destek vermesi MALATYA - Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
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Kaynak: AA