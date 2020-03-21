Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Apartmanlarda vatandaşların alkışlama görüntüsü AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
21.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:18
Sağlık çalışanlarına alkışlı destekApartmanlarda vatandaşların alkışlama görüntüsü AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA