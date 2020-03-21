Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Vatandaşların sağlık çalışanlarına destek alkışı HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
21.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:34
Vatandaşların sağlık çalışanlarına destek alkışı HATAY - Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
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Kaynak: AA