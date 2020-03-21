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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

21.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:08
Kayseri , Sivas, Nevşehir , Niğde, Yozgat ve Kırşehir 'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" bugün de sürdü.
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Kayseri'de umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulduğu yurtta kalanlar da pencerelere çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Umreden gelen bazı vatandaşlar kaldıkları odaların pencerelerinden "Sağlık çalışanlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz, herkese minnettarız, sağ olsunlar, var olsunlar." diye seslendi.
Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşlara destek oldu.
Evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndüren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Nevşehir'de Emek Mahallesinde, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, saat 21.00'de bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına moral vermeye çalışırken, havai fişek atıldı.
Etkinliğe destek veren vatandaşlardan Mustafa Altundal, AA muhabirine, "Evinizde kalın" çağrısına uyarak evde ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini, üç gündür fedakarca çalışan sağlık personeline destek amacıyla balkondan alkış etkinliğine katıldığını belirtti.
Yerinde ve gerekli tedbirlerinden dolayı Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür eden Altundal, "Ben uyarılara kulak vererek kendi OHAL'imi ilan ettim ve evden zorunlu olmadıkça çıkmıyorum. Ancak sağlık çalışanları bizim kadar şanslı değil, gece gündüz ailelerinden ayrı şekilde toplum sağlığı için mücadele veriyor. Tüm sağlık personeline minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Etiketler : Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Güncel

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