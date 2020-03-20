Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (2)
Yenimahalle'de vatandaşların alkışlı desteği Işıkların kapatılıp açılması ANKARA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:37
Yenimahalle 'de vatandaşların alkışlı desteğiIşıkların kapatılıp açılması ANKARA - Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.(2)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (2)
Etiketler : Yenimahalle, Adana, Güncel