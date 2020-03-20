Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3)
Sağlık çalışanlarına alkışlı detek Ankara Bağlıca ve Eryaman ilçelerinde vatandaşların sağlık çalışanlarına desteği ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:59
Sağlık çalışanlarına alkışlı detek Ankara Bağlıca ve Eryaman ilçelerinde vatandaşların sağlık çalışanlarına desteğiANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.(3)
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Kaynak: AA