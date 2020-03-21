Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.
21.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:44
Sağlık çalışanlarına alkışlı destekVatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatmasıADANA - Adana 'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.
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Kaynak: AA