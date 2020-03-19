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Sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

19.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:42
Sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
Türkiye 'nin dört bir yanında vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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