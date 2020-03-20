Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek - Haberler

Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

ANTALYA'da saat 21.00'de gösterdiğinde evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.

20.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:56
Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

ANTALYA'da saat 21.00'de gösterdiğinde evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.

Türkiye'de dün başlayan ve ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı, saat 21.00'de sağlık çalışanları için alkış etkinliği bu akşam da devam etti. Antalya 'da da birçok kişi balkonlarına çıkarak etkinliğe destek verdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bölgede oturanlar balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Bazıları da evlerinin ışıklarını kapatıp açarak etkinliğe destek verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, sağlık çalışanları için "Üst üste üç gün alkışlayalım" çağrısında bulunmuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor

Son Dakika Güncel Haberleri

"5 hastamızı kaybettik, hasta sayımız 670'e ulaştı" - Haber Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm - Haber İşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısı - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading